Battalgazi Belediyesi lokomotif şirketlerinden olan Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri Anonim Şirketi (MORMAŞ), 9 bin metrekare kapalı alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Ev mobilyalarının yanı sıra bahçe mobilyaları alanında da başarısını kanıtlayan MORMAŞ, uygun fiyatlarıyla da takdir görüyor.Yaptığı üretimle kısa sürede tüm Türkiye’nin bildiği marka üretim üslerinden biri olan Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri Anonim Şirketi (MORMAŞ), yeni ekipman ve makine alımlarıyla da üretim üssü haline geldi. Büyük fabrika alanıyla hem istihdam sağlayan hem de üretimiyle bölgenin en güçlü tesislerinden biri olan MORMAŞ, ev mobilyalarının yanı sıra bahçe mobilyası üretiminde de başarısıyla ön plana çıkıyor.Türkiye’nin birçok iline yapılan üretimleri gönderen MORMAŞ, mobilya alanında isminin tanınır hale gelmesiyle devasa firmalarla yarışır duruma geldi. Göreve başladıktan sonra MORMAŞ’ın yaptığı çalışmaları yakın takibe alan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediyenin lokomotif şirketini ulusal ve uluslar arası arenada söz sahibi yapacaklarını ifade etti.Firmaların yanı sıra kuruluşlara ve TOKİ tarafından yapılan toplu konutlara da üretim yapan MORMAŞ’ın vatandaşların da hizmetinde olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, “MORMAŞ, sadece bir üretim tesisi olmanın ötesine geçerek, Battalgazi markasını dünyaya tanıtıyor. Yaptığımız yatırımlar ve yenilikçi yaklaşımlar sayesinde, hem ilçemize hem de ülkemize büyük katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Hedefimiz, bu başarıları daha da ileriye taşımak ve Battalgazi’yi uluslararası alanda daha güçlü bir marka haline getirmektir. MORMAŞ tarafından yapılan mobilyalarımız hem fiyatıyla hem de kalitesiyle ön plana çıkıyor. Uygun fiyata yapılan mobilyalar vatandaşımızın talebine göre çizilebiliyor. Çizim yapıldıktan sonra da kısa sürede teslimler yapılıyor. Belediyecilik anlamında çok yoğun çalışmalar yaparken vatandaşımızın cebini de düşünüyoruz. Mobilya alacak halkımızı ilk olarak belediye iştiraklerimizden olan Eski Malatya yolu üzerinde bulunan MORMAŞ’a bekliyoruz” dedi.