Sabancı İlkokulu Tiyatro Kulübü’nün "Arıların İzinde: Doğayı Kurtarma Macerası" adlı oyunu İbrahim Erkal Kültür Merkezinde sahnelendi. Oyunun geliri SMA hastası Esranur Acar’a bağışlandı.Sabancı İlkokulu Tiyatro Kulübü, İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde sahnelediği "Arıların İzinde: Doğayı Kurtarma Macerası" adlı çocuk tiyatrosu ile hem sanata hem dayanışmaya anlamlı bir katkı sundu. Salonun tamamen dolduğu gecede, izleyiciler hem eğlendir hem de çevre bilinci konusunda farkındalık kazandı.Sabancı İlkokulu öğretmenlerinden Fatih Aydın’ın yazıp yönettiği tiyatro oyunu, doğa sevgisi, çevre koruma ve birlikte hareket etme gibi önemli temaları eğlenceli bir kurguyla çocukların gözünden aktardı.Oyun yalnızca sanatsal yönüyle değil, sosyal sorumluluğuyla da dikkat çekti. Oyunun tüm geliri, SMA hastası Esranur Acar’ın tedavisine destek olmak amacıyla bağışlandı.Geceye katılan Esranur Acar’ın babası Mustafa Acar, oyun sonunda şu sözlerle teşekkür etti: "Bu anlamlı gecede kızımıza umut olan, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz."Veliler, öğretmenler ve izleyiciler ise gösteri sonunda sahnedeki çocukları uzun süre alkışladı.Sabancı İlkokulu Tiyatro Kulübü, bu gibi sosyal sorumluluk projeleriyle hem öğrencileri sanata yönlendirmeyi hem de toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediğini belirtti.