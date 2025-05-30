Bitlis’in tarihi miraslarından biri olan 446 yıllık El Aman Hanı, kapsamlı bir restorasyon ve dönüşüm projesiyle kültür, sanat ve gastronomi merkezine dönüştürülüyor.1579 yılında Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından inşa edilen ve Anadolu’nun en büyük kervansaraylarından biri olan bu yapı, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından çok fonksiyonlu bir merkez haline getirilecek. Yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip El Aman Hanı, sadece bir kütüphane olarak değil, aynı zamanda çok yönlü bir kültür ve sanat merkezi ile beraber el sanatlarının da tanıtılacağı bir adres olacak.Ayrıca konaklamanın da olacağı kervansarayda yeme-içme alanları, jeopark müzesi, cep sinemalar, konferans salonları ve yöresel ürün satış noktaları gibi çeşitli fonksiyonlar bulunacak.BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, projenin bir diğer önemli ayağının ise Nemrut jeoparkı ile entegre bir şekilde çalışacak olan jeopark müzesi olduğunu belirtti. Rektör Elmastaş, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, yaklaşık 5 asırlık hanın Bitlis’teki diğer tarihi eserlerle bütünleşerek kentin tarih turizminde önemli rol oynayacağını ifade etti. Elmastaş, "El Aman Hanı üniversitemiz tarafından yeniden restore edilip fonksiyonel hale getirilecek. Tabi daha önce birkaç kez onarım geçirmişti. Son olarak biz yeniden projelendirdik ve revize ederek fonksiyonlu hale getirmeyi planlıyoruz. Birkaç yıl önce burası aslında Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından projelendirilmişti. Sadece kütüphane olarak tasarlanmıştı. Geçmişteki fonksiyonları ile fonksiyonlandırmak gerektiğini düşündük ve kütüphane ile birlikte 6 fonksiyonlu bir hale getirmek istedik. Şu anda projemizin inşaat çalışmaları devam ediyor. Eylül ve ekim aylarında bitmesi planlanıyor. Daha sonra bazı küçük projelerle burayı aktif hale getireceğiz. Hedefimiz 2025’in sonu itibari ile inşaat süresi biterse 2026 yılı içinde tamamen burayı aktif hale getirmek" diye konuştu."Kütüphane ile birlikte yeme içme alanları olacak ayrıca konaklama alanları da olacak" diyen Elmastaş, sözlerine şöyle devam etti:"Öte yandan, mevcut cep sinemalar revize edilecek. Bunlarla birlikte konferans salonlarımız da projemizin içinde yer alıyor. Yine bizim için çok önemli olan Bitlis’in doğal ve kültürel eserleri ve örneklerinin olacağı Nemrut Jeopark müzemiz de olacak. Bu saydığım fonksiyonlarla burayı çok daha işlevsel hale getirmek istiyoruz. Turizm alanında ihtisas üniversitesi olduğumuz için bir anlamda burayı bir turizm merkezi haline getireceğiz. Bitlis turizmde ciddi bir noktaya geldi ve yeni mekanlar ortaya çıktı. El Aman Hanı gibi diğer hanlar da var. Diğer tarihi mekanlarla birlikte artık Bitlis turizme açılma sürecini yaşıyor. Bu anlamda bizde üniversite olarak burası merkez olmak üzere bir takım çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam ettirip turizme kazandıracağız."