Ağrı’nın Patnos ilçesinde, tüketicilerin yaşam kalitesini artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla sürdürülen yatırım ve bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçede hem enerji şebekesinde hem de aydınlatma sistemlerinde yapılan yenileme ve iyileştirme faaliyetleri, bölge halkından büyük takdir görüyor.Patnos’ta enerji altyapısının modernizasyonu kapsamında, kayıp-kaçak elektrik kullanımını önlemeye yönelik önemli adımlar atılmıştı. Bu adımlardan biri olan PLC (Power Line Communication) teknolojisi sayesinde ilçede ciddi başarılar elde edildi.İl Koordinatörü Cemal Erkoç, yatırımların etkisini değerlendirirken, PLC sisteminin özellikle kaçak elektrik kullanımını tespit ve önleme konusunda yüksek performans gösterdiğini belirtti. Erkoç, "Kaçağı önlemek için yaptığımız yatırımlardan biri olan PLC teknolojisiyle Patnos’ta büyük bir başarı elde ettik. Enerji şebekesinin daha verimli çalışmasını sağlarken, kayıp ve kaçak oranlarını önemli ölçüde düşürdük. Böylece tüketicilerimiz daha düzenli ve güvenli enerji kullanırken; verimliliği de artırmış oluyoruz." dedi.Elektrik şebekesinde dijital dönüşüm sağladıklarını ifade eden Erkoç, PLC’nin önemine vurgu yaparak, "Patnos’ta kurulan PLC sistemi sayesinde elektrik tüketimini anlık olarak takip edilebiliyor, olası usulsüz kullanımları hızla tespit ederek müdahale edilebiliyoruz. Bu sistem, bize, enerji şebekesinin durumunu analiz etme, arıza tespiti ve önleyici bakım gibi alanlarda da önemli avantajlar sunuyor." ifadelerini ekledi.Şebeke altyapısı güçlendiriliyorPatnos genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla hatların bakımı ve yenilemesi yapılıyor. Böylece enerji kesintilerinin önüne geçilerek, daha istikrarlı bir elektrik temini sağlanması hedefleniyor. Özellikle kırsal bölgelerde gerçekleştirilen şebeke yenileme çalışmalarıyla, enerji nakil hatlarının güvenli bir şekilde hizmet vermesi sağlanıyor.Tüketici memnuniyeti artıyorYapılan teknolojik yatırımlar sayesinde elektrik kesintilerinin azaldığını, enerji kalitesinin arttığını ve kullanıcı memnuniyetinin gözle görülür şekilde yükseldiğini belirten Erkoç, istikrarlı ve kesintisiz enerjiye erişim sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altyapı çalışmaları ve yatırımların gelecek dönemde de artarak devam edeceğini vurgulayan Erkoç, ilçenin sürdürülebilir bir gelişim sürecine girmesi için planlı ve titiz çalışmaların devam edeceğini ifade etti.