Malatya’nın Akçadağ ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 16.00 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Levent istikametine seyir halinde olan A.Ü. (27) yönetimindeki 44 AFJ 038 plakalı hafif ticari araç karşı şeritte gelen M.Y. (49) yönetimindeki 44 FL 638 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle ile birlikte R.Ş. (44) yaralandı.İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık görevlileri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.