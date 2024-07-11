Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün akşam evinin önünde silah saldırıya uğrayan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi yaşam mücadelesini kaybetti.Dün akşam saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan YÜTSO Meclis Başkanı Timur Sevi ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Başkan Sevi daha sonra yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam Selvi, bugün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.