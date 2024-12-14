Mimar ve Mühendisler Platformu üyeleri, sektörün sorunlarının görüşülüp değerlendirildiği istişare toplantısında bir araya geldi.Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ Mimarlar Odası Başkanı Murat Canbay, önceki dönem Mimarlar Odası Başkanı Kazım Sanaç, Mimar ve Mühendisler Platformu Dönem Sözcüleri mimar Fatih Baltacı ile inşaat yüksek mühendisi Nurettin Parlakyıldız, platform üyeleri ile sektörde hizmet veren mimar ve mühendisler katıldı.İstişare toplantısında mimar ve mühendislerin 2024 yılında ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiklerine dikkat çekilerek 2025 yılı için öngörü ve beklentiler dile getirildi. Toplantıda 2025 yılı için tavsiye edilen proje ücretlendirmeleri, 2025 yılı yeni dönem sözcülerinin seçilmesi hakkındaki süreç, müteahhit ve proje müellifi için iş kapsamında tip sözleşme örneğinin sunumu ve değerlendirmesi, belediye proje kontrol sürecinin elektronik ortama taşınması gibi gündem maddeleri görüşüldü.Elazığ’ın sağlıklı ve güvenli kentleşmesinde büyük emek ve katkıları olan mimar ve mühendislere Ticaret ve Sanayi Odası olarak her türlü desteği verdiklerini ifade eden Başkan Alan, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.