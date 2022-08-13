İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'na ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanın Soylu’nun paylaşımında, “Sadece teröristler değil, terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında. Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir 648 bin 200 kök skunk, 775 kilogram esrar (kubar ve toz) ele geçirildi. Kahraman Jandarmamıza ve emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerine yer verildi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-08-2022 15:24
Milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
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