AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş Akçadağ’da düzenlenen iftar programında mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş Ramazan ayının son iftarını Akçadağ ilçesinde mahalle muhtarları ve vatandaşlar yaptı.Kozluca Mahalle Muhtarı Vedat Akgün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen programda muhtar ve vatandaşlarla birlikte iftar yapan Milletvekili Tüfenkci ile Başkan Ulutaş sorun ve talepleri de dinleyerek notlar aldı.Programda konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçede 6 Şubat 2023 depremleri sonrası başlatılan inşa sürecinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek hem ilçe merkezi hem de kırsal bölgelerde çalışmaların devam ettiğini söyledi.Yeni bir Akçadağ inşa edildiğini kaydeden Ulutaş, Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla da düzenli iletişim halinde olduklarını ifade ederek, yeni bir Akçadağ’ı hep birlikte inşa edeceklerini ifade etti.AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise organizasyona ev sahipliği yapan Kozluca Mahalle Muhtarı Vedat Akgün’e teşekkür ederek, kent genelinde ve Akçadağ’da devam eden inşa sürecini yakından takip ettiklerini çalışmaların konteynerlerde tek bir esnaf ve vatandaş kalmayana kadar süreceğini söyledi.