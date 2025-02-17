AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’da bin 834 bağımsız bölümün nisan ayının ortalarında, 6 bin 410 bağımsız bölümün ise yıl sonunda sahiplerine teslim edileceğini söyledi.6 Şubat depremleri sonrası Malatya’da yürütülen imar, inşa ve ihya çalışmalarını yakından takip eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Çarşısı inşaat alanında incelemelerde bulundu. Malatya Çarşısı’nın 6 Şubat depremleri öncesindeki görselleri ile yeni proje görsellerini karşılaştırarak değerlendirmeler yapan Milletvekili Ölmeztoprak, yeni inşaat çalışmaları ve projeleri ile ilgili bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Ölmeztoprak, "Malatya’mızın ticaret hayatına yeni bir soluk getirecek çarşı inşaatını yerinde inceledik. Hem depreme dayanıklı hem de modern mimarisi ile yerel değerlerimizi ve şehrimizin hafızasını olabildiğince koruyarak ilerleyen çarşı inşaatımızda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaların hızlı ilerleyebilmesi için iki etapta beton santrallerimiz var. Şubat ayında kaldırılan bir beton santralinin yerinde ise temeller atılmaya başlandı, inşaat çalışmaları devam ediyor. Hava şartlarından dolayı 1,5 aylık bir gecikme yaşandı. İnşallah nisan ayının ortasında ilk teslimatlar başlayacak. İlk etapta bin 170 dükkân, 570 ofis, 94 konuttan oluşan toplamda bin 834 bağımsız bölümün teslimatlarının 2025’in ilk çeyreğinde Nisan ayının ortalarında yapılması hedefleniyor. 3 bin 745 dükkân (2 bin 587’si zemin olarak planlandı), 2 bin 106 ofis ve 559 konut olmak üzere toplamda 6 bin 410 bağımsız bölümün ise 2025 yılı sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Bedesten ve adeta bir açık Alışveriş Merkezi (AVM) formatında tasarlanan çarşımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız kalitesi, Emlak Konut GYO güvencesi ile geçmişin ticari geleneklerini günümüzün ihtiyaçlarına uygun şekilde yorumlayacak. Açık avlular, geniş koridorlar ve tarihi dokuya uygun cephe tasarımlarıyla geleneksel çarşı kültürü yeniden hayat bulacak" dedi.Milletvekili Ölmeztoprak, "Daha önce eski çarşıda sadece 250-300 dükkân doğrudan avluya ve caddeye bakarken, yeni çarşımızda caddeye ve avluya bakan dükkan sayısı artırılarak çarşı daha canlı bir ticaret merkezi haline getiriliyor. Özel gereksinimli bireyler için erişilebilirlik ön planda. Engelli asansörleri, geniş yürüyüş yolları ve kolay ulaşım sağlayan düzenlemeler ile herkes için konforlu bir kullanım alanı oluşturulacak. Çevre dostu planlama ile doğal peyzaj, enerji verimli çözümler ve sürdürülebilir materyaller ile Malatya’mızın ekolojik dengesine katkı sağlayacak bir proje inşa ediliyor. Esnafların yeni dükkanları, mevcut dükkanlarının bulunduğu katlarla uyumlu olacak şekilde tahsis edilecek. Natamam teslim edilecek ofisler, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre dizayn edebileceği şekilde bırakılacak. Yeni imar mevzuatına göre, Malatya’mızın tava yemekleri kültüründe önemli bir yere sahip olan fırınlarımız da bağımsız olarak inşa ediliyor. Daha ferah, erişilebilir ve hareketli bir ticari alan oluşturuluyor. Mimari kimlik korunuyor, estetik dokunuşlarla güçleniyor. Malatya’mızın tarihî ve kültürel dokusuna uygun bir yapılanma oluşturuluyor. Bu kapsamda kullanılan taşlarda Darende ve Elazığ’dan temin ediliyor. Türk-İslam mimari anlayışında tonozlar, yüksek kemerler, hazırlık çalışmasında var olan ve birkaç noktada kullanılması düşünülen Selçuklu yıldızları ile şekillenen yapı işlevselliği ön planda tutarak günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanıyor. Geleneksel mimarinin estetik ve zarif çizgileri, modern mimari anlayışla harmanlanıyor. Ofis yapılarında da Türk evi mimarisinden tevarüs edilen sundurma detayları ile de ayrı bir zenginlik katıyor" ifadelerini kullandı.Daha önce sadece pasajın içerisinden girişi bulunan ve bölge esnafının yoğun olarak kullandığı, dışarıdan bakıldığında hiçbir cepheden görünmeyen Kiğılı Camii’nin de yeni çarşı projesinde 7 metrelik bir açıklıkla birlikte İstasyon Caddesi’nden silüeti net bir şekilde görünebilecek şekilde tasarlandığını kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, şunları söyledi:"Yeni düzenleme ile daha önce sadece pasajın içinden girişi yapılan ve dış cepheden görünmeyen Kiğılı Camii’nin son düzenlemelerle yeni çarşımızda etrafında 7 metrelik bir açıklıkla birlikte İstasyon Caddesi’nden silüeti net bir şekilde görünecek. Önceki konumda pasaj içinde kalan cami, görünürlüğü sınırlı bir noktadaydı. Şimdi ise Malatya’nın manevi kimliğini ve şehir estetiğini tamamlayacak şekilde açık bir alanla bütünleşiyor. Malatya’mızın ticaret hayatına yeni bir kimlik kazandıracak olan çarşımız şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatını yeniden şekillendirecek. Geleneksel çarşı kültürünü koruyarak, modern ticaretin gerekliliklerini karşılayacak şekilde planlanan bu proje, esnafımızın güçlenmesini, ticaretimizin büyümesini ve Malatya’nın daha canlı bir cazibe merkezi olmasını sağlayacaktır. Bu dönüşüm, Malatya’mızın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Geçmişin izlerini, bugünün ihtiyaçlarıyla harmanlayan yeni çarşımız şehrimizin direncini, kültürel mirasını ve ticaret gücünü geleceğe taşıyan bir simge olacak. Tarihimize sahip çıkıyor, şehrimizi güçlendiriyor ve Malatya’mızın yarınları için gayret ediyoruz."