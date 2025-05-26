Ziyaret sırasında Elazığ Süt Üreticileri Birliği Başkanı Halef Ortaç, birlik faaliyetleri ve üreticilerin yaşadığı sorunlar hakkında Milletvekili Nazırlı’ya kapsamlı bilgiler verdi.

Başkan Halef Ortaç yaptığı açıklamada, “Değerli vekilimiz Mahmut Rıdvan Nazırlı her zaman üreticilerimizin yanında oldu. Bugün de kendisini birliğimizde ağırlamaktan onur duyduk. Süt üreticilerimizin yaşadığı sıkıntıları ve beklentilerini kendilerine aktardık. Bu tür ziyaretler üreticimizin moral ve motivasyonuna büyük katkı sağlıyor. Sayın vekilimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum,” dedi.

MİLLETVEKİLİ NAZIRLI: “HER ZAMAN ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ”

Ziyarette konuşan AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ise Elazığ’ın tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekerek, süt üreticilerinin bölge ekonomisi için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Nazırlı açıklamasında, “Süt Üreticileri Birliği Başkanımız Halef Ortaç, Elazığ için çok kıymetli çalışmalar yürütüyor. Biz de her zaman üreticimizin yanında olmaya, sorunlarını Ankara’ya taşımaya ve çözüm için mücadele etmeye devam edeceğiz. Elazığ’ın süt üretiminde daha güçlü bir konuma gelmesi için gereken her türlü desteği vermeye hazırız,” ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ

Ziyaretin sonunda Elazığ Süt Üreticileri Birliği Başkanı Halef Ortaç tarafından, desteklerinden dolayı AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’ya teşekkür plaketi takdim edildi.Milletvekili Nazırlı, birlik binasında üretim faaliyetlerini ve hizmet alanlarını gezerek Başkan Ortaç’tan detaylı bilgi aldı.