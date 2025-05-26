Elazığspor-Vanspor mücadelesini stadyumda izleyecek olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına otobüslerin son sefer saatlerinde düzenleme yapıldı.Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş mücadelesinde Çimentaş Elazığspor, bu akşam saat 20.00’de Elazığ Atatürk Stadyumu’nda Artı Değer Vanspor ile karşılaşacak. Kritik mücadele için taraftarlar tüm biletleri tüketirken, Elazığ Belediyesi karşılaşmayı stadyumda takip edecek taraftarların mağduriyet yaşamaması için otobüs sefer saatlerinde düzenleme gerçekleştirdi.Elazığ Belediyesi tarafından yapılan düzenleme kapsamında kent içi toplu ulaşım araçlarının tümünün, gece saat 00.00’a kadar hizmet vereceği bildirildi. Böylece Elazığspor-Vanspor karşılaşmasının ardından taraftarların, saat 00.00’a kadar toplu ulaşım hizmetlerinden faydalanabileceği aktarıldı.