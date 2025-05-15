Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Kamil Aydın bu yıl 748.si düzenlenen Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Törenlerine katıldı."Geçmişten Bugüne Türklerin Kullandığı Alfabeler ve Ortak Türk Alfabesi" konferansı ve Kızıl Elma Türkçe Ödül Törenine katılan Aydın, Türkçe’nin millet olma ve milleti yaşatma üzerine öneminden bahsederken Karaman’ın ve Karamanoğlu Mehmet Bey’in ana dilimiz Türkçe için önemli bir mihenk taşı olduğunu belirtti.Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sayın Osman Mert’in geçmişten bugüne Türkçe’nin gelişiminde dair yaptığı sunumun ardından ünlü Türkolog Prof. Dr. Leylâ Karahan’a çalışmalarından dolayı Kızılelma Türkçe ödülünü veren Kamil Aydın, Türk diline katkı sunan ve programda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.Ardından Milliyetçi Hareket Partisi Karaman il Başkanlığı, Ülkü ocakları Karaman il Başkanlığı ve Karaman Belediyesini ziyaret eden Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr Devlet Bahçeli’nin selamlarını ileterek partililerle uzun süre sohbet etti, ardından Karaman Belediyesinin çalışmalarını yerinde inceledi.Belediyenin Ongun tekstil ve saya fabrikasını inceleyen Aydın, MHP’nin üretken belediyecilik faaliyetlerinin vurguladı. Ardından Karaman Belediyesinin son zamanlarda faaliyete sunduğu parkı ve özel gereksinimli bireyler için sunduğu etkinlik ve aktivite alanı olan Anakucağı’nı ziyaret eden Aydın, belediyenin yaptığı çalışmaların göğüs kabartıcı nitelikte olduğunu vurguladı.