Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok Oltu ilçesini ziyaret etti, parti teşkilatları, vatandaşlar ve muhtarlara bir araya geldi.Erzurum Milletvekili ve İçişleri Eski Bakanı Selami Altınok, Oltu’daki ziyaretinde partisinin teşkilatlarıyla ve vatandaşlarla buluştu. Altınok, AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Adem Çelebi ve parti yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantıda, 2004 yılından itibaren partide görev almış tüm isimlerin davet edilmesi ve küskünlerin kucaklanması gerektiğini vurgulayan Altınok, parti içindeki birlik ve beraberliğin önemine değindi. Ayrıca, muhtarlarla yapılan istişare toplantısında, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuzhan Yavuz da yer aldı. Toplantıda, muhtarların talepleri ve sorunları dinlendi.