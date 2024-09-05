Şehirde Fizo Baba Konağı olarak bilinen 1912 yılında Hacı Bekir tarafından yaptırılan Tarihi binayı Milliyetçi Hareket Partisi satın alarak İl Binasına dönüştürdü.Erzurum MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, yeni il binasında bir basın toplantısı düzenleyerek, yeni bina ile ilgili bilgiler verdi.Erzurum’un en işlek noktalarından birisi olan 700 metrekareye sahip Erzincan Kapıda yer alan, Osmanlı dönemi eserlerinden olan konağı sahiplerinden 16 milyon liraya satın aldıklarını, yıkılmaya yüz tutmuş tarihi binayı restore ederek partilerinin il binası yaptıklarını anlatan İl Başkanı Adem Yurdagül, ‘Böylelikle bizden sonraki gelenlere ciddi bir eser bırakmış olacağız’ dedi.Hollerle birlikte konağın 16 odasının bulunduğunu, 10 odanın kullanımda olduğunu anlatan İl Başkanı Adem Yurdagül, şöyle devam etti:‘Biz binayı İl Başkanı olarak ben, yönetim kurulu üyelerimiz, bu davaya gönül vermiş yaklaşık 25 kişi bir araya gelerek iş birliği içerisinde 16 milyon liraya satın aldık. Partinin eski binalarını 4 milyona sattık ve üzerini tamamladık. Restorasyonuna ise yaklaşık 7 milyon lira harcama yaptık’‘Konak yıkılıma tehlikesi ile karşı karşıyaydı’İl Başkanı Yurdagül, tarihi binanın yıkılma ile karşı karşıya kaldığını satın aldıktan sonra gördüklerini belirtti.Anıtlar Kurulu ile irtibata geçerek bir restorasyon planı yaptıklarını, tarihi kısımların bina içerisinde korunarak restorasyonu yaptıklarına dikkat çeken Başkan Yurdagül, şöyle devam etti: ‘Binayı almadan önce konuyu Genel Başkanımız Devlet Bahçeliye ilettik. Video çekimleriyle de tarihi konağı Genel Başkanımız arz ettik. Olumlu cevap alınca da pazarlığımızı sürdürerek konağı aldık MHP’nin yeni İl Başkanlığına çevirdik.Binanın içerisinde 2 tane çeşme bulunuyor. Birisi binanın içerisinde, diğeri ise hemen binanın dışında. Bu çeşmeleri de çalışır hale getirdik. Dışardaki çeşmeyi vatandaşın istifadesine sunmuş olduk.Restorasyon yaparken her ince noktayı, detayı atlamadık. Konağın MHP’de satın alınarak tapusunu düzenledik. Genel Merkezimizin envanterine geçirmiş olduk. Yeni İl Binamızın henüz resmi açılışını yapmadık. Bir tarih belirleyerek yeni binamızın açılışını resmi olarak yapacağız. Resmi açılışa elbette Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyi de davet edeceğiz. Bu Tarihi konak, geçmişi şan ve şerefle dolu Milliyetçi Hareket Partisiyle çok ciddi anlamda uyum da sağlamış oldu.’Bir soru üzerine MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, MHP olarak hem şehrin, hem de ülkenin sorunlarının çözümü noktasında ellerini taşın altına hiç çekinmeden koyduklarını da ifade etti.