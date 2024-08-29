MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın Sarıkamış’ta gezi ve temaslarda bulundu.Prof. Dr. Aydın, ilk olarak Sarıkamış şehitliğini ziyaret etti. Aydın daha sonra Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.Milletvekili Prof. Dr. Aydın yaptığı açıklamada, “Doğunun sınır taşı serhat şehrimiz Kars ve şehitler diyarı Sarıkamış’ın MHP’li belediyelerini ziyaret ederek başarı dileklerimizi iletip, yol üstünde şehitliğimizi ziyaret ettik. Daha sonra vatandaşlarımızla selamlaşıp MHP İl ve ilçe teşkilatlarımızda dava arkadaşlarımızla bir araya geldik” dedi.