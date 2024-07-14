Erzurum’da 2 gündür etkisini kaybeden yağışlı hava geri döndü, meteoroloji Erzurum ve çevresi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış
uyarısından bulundu.
Meteoroloji yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.07.2024 Pazar günü öğle saatlerinden sonra Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”