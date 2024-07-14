Erzurum’da 2 gündür etkisini kaybeden yağışlı hava geri döndü, meteoroloji Erzurum ve çevresi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışuyarısından bulundu.Meteoroloji yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.07.2024 Pazar günü öğle saatlerinden sonra Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”