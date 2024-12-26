Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Erzincan ve çevresi için kar yağışı uyarısında bulunuldu.Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Erzincan’da akşam saatlerinden sonra kar yağışı görülecek. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde ise yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.“Buzlanma ve çığ uyarısı”Öte yandan yapılan açıklamada, “Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.