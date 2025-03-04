Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve bölge için çığ, buzlanma, don ile toz taşınımı uyarısında bulundu.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile bölgede yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.