5 Ayda %8,58 Enflasyon Farkı Oluştu – Alım Gücü Alarm VeriyorBaşkan Gök açıklamasında şu ifadelere yer verdi;Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranı %1,53 oldu. Böylece 2025 yılının ilk 5 ayında toplam enflasyon %8,58’e ulaştı. Bu tablo, memurların Ocak ayında aldıkları %6’lık toplu sözleşme zammının çoktan eridiğini ve maaşlarının ciddi biçimde alım gücü kaybına uğradığını göstermektedir.

Sadece 5 ayda memur maaşları %8,58 değer kaybetti.

100 TL olan maaşın alım gücü 91,42 TL’ye geriledi.

Memurların her geçen gün alım gücü düşerken, açıklanan zam oranlarının hayat pahalılığı karşısında sembolik düzeyde kaldığı görülüyor. Önümüzdeki ay açıklanacak Haziran verisiyle birlikte enflasyon farkı daha da artacak. Temmuz ayında yapılacak %5’lik zam ise bu kaybı telafi etmekten uzak.

Kamu Çalışanı Krizde! Sorun Büyüyor, Sessizlik Derinleşiyor

Kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik kayıplar artık sürdürülemez hale gelmiştir. Yıllardır dile getirdiğimiz taleplerin acil bir şekilde dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz:

1- Enflasyon farkı, oluştuğu ay itibarıyla maaşlara yansıtılmalı.

2- Maaş zamları, gerçekçi ve piyasa koşullarına uygun biçimde belirlenmeli.

3- Memura refah payı mutlaka verilmelidir.

4- Sosyal yardımlar, günümüz ekonomik şartlarına göre güncellenmeli ve çalışanlara hak ettikleri destek sağlanmalıdır.

Kamu Birliği Konfederasyonu Olarak Çağrımızdır:

Kamu çalışanları artık sabırla beklemek istemiyor. Ekonomik adalet talebimiz açıktır. Yaklaşan toplu sözleşme süreci öncesinde, yetkili sendikanın ve kamu otoritelerinin bu gerçekleri görmesi ve çözüm üretmesi şarttır. Unutmayalım: Sorun hepimizin, çözüm hepimiz için.