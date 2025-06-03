TOPLANTIDA BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Elazığ’daki sürücü kurslarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sektörün mevcut durumu ve karşılaşılan sorunlar masaya yatırıldı. Toplantı sonunda oy birliğiyle başkan seçilen Halil Saraç, yaptığı teşekkür konuşmasında sektörde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Saraç, “Bugün burada aldığımız karar, yalnızca bir başkan seçimi değil; Elazığ’daki tüm sürücü kurslarının ortak geleceği adına atılmış önemli bir adımdır. Sektörümüzde birlik ve beraberlik çok önemli. Tüm kurslarımızla el birliği içinde hareket ederek, vatandaşlarımıza daha kaliteli ve güvenli bir sürücü eğitimi sunmayı hedefliyoruz. Hem teorik hem de pratik eğitim süreçlerini daha verimli ve çağdaş standartlara uygun hale getirmek için çalışacağız” dedi.

SEKTÖRDE HİZMET KALİTESİ ARTACAK

Halil Saraç, başkanlık sürecinde Elazığ’daki sürücü kurslarının ortak sorunlarını çözmeyi ve eğitim kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirtti. Özellikle genç sürücü adaylarının eğitim süreçlerinde modern yöntemler ve teknolojilerden daha fazla yararlanılması hedefleniyor.

Saraç, ayrıca dernek çatısı altında düzenlenecek seminer, bilgilendirme toplantıları ve sosyal sorumluluk projeleriyle sürücü kursları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi planladıklarını dile getirdi.