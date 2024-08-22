Malatya’da kent merkezinin birçok bölgesinden geçen derme sulama kanalının Eskişehir Porsuk Çayı’ndaki gibi gondolla gezilmesini isteyen mahalleliler bu konuda yetkililere çağrıda bulundu.Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi’nden geçen Derme Sulama Kanalının değerlendirilmesini talep eden mahalle halkı belediyeye çağrıda bulunarak Eskişehir Porsuk çayında olduğu gibi kanalda gondol ile gezilmesini istiyor.Mahalle sakinlerinden İmam Yıldız, yurt dışında da yaşadığını belirterek benzeri kanalların su sporları veya gezintileri şeklinde değerlendirildiğini söyledi. Eskişehir’de de bulunduğunu ve oradaki Porsuk çayında da kanalın turizm amaçlı değerlendirildiğini belirten Yıldız, aynı şekilde mahallelerinden geçen sulama kanalının da benzeri şekilde değerlendirilebileceğini söyledi.Göstermelik olarak bir bot getirip sulama kanalında gezintiye çıkan mahalleliler de belediyelerden bu yönde bir çalışma yapılmasın talep ediyor.Vatandaşlar, Gündüzbey Mahallesi’nden Kanaboyuna kadar devam eden sulama kanalında böyle bir projenin bölgenin canlanmasına da katkı sağlayacağını söylüyorlar.