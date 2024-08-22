Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık, acı haberi memleketi Malatya’daki babaocağına ulaştı.KKTC’de meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık şehit olurken 11 Mehmetçik ise yaralandı. Şehit olan Uğurcan Işık’ın acı haberi ise Malatya’da oturan ailesine verildi. Askeri yetkililerin Beydağı Mahallesi TOKİ yolunda bulunan Ayışığı evlerinde oturan aileye acı haberi ulaştırması ile aile fertleri büyük üzüntü yaşadı. Apartmana itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı.20 gün önce vatani görevini yerine getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katılan şehit Uğurcan Işık’ın evin tek erkek çocuğu ve 2 kardeşinin daha olduğu öğrenildi. Baba Abdullah ile anne Muazzez Işık’ın acı haberle büyük üzüntü yaşarken, haberi duyan yakınları da şahidin evine koştu.Şehit Uğurcan Işık’ın cenazesinin yapılacak işlemlerinin ardından Malatya’ya getirilerek Malatya Şehitliği’nde düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.