İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, 26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi’nin 953’ncü yıl dönümü etkinlikleri öncesi Malazgirt’te incelemelerde bulundu.Beraberinde İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ile ilçeye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Muş Valisi Avni Çakır, Kaymakam Göksu Bayram, Muş belde belediye başkanları, il ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Aktaş ve beraberindekiler, ilk olarak 26 Ağustos etkinliklerinin yapılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı’nı ziyaret etti.Etkinlik alanını gezen ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Aktaş ve beraberindeki heyet daha sonra ilçeden ayrıldı.