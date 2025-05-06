Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST 2025 yarışmasında Türkiye birinciliği elde eden Malatyalı öğrenciler, Malatya Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti.Battalgazi Dr. Saadettin Hacıevliyagil İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Hakan Becer’in danışmanlığında yarışmaya katılan ekipte Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi öğrencileri Arda Tahsin Ürün ve Egemen Çetmen, Malatya Lisesi’nden Fatih Polat ve Elanur Özçelik ile Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Halit Karaca yer aldı.Geliştirdikleri yenilikçi teknoloji projeleriyle hem jüriyi hem de izleyicileri etkileyerek büyük başarıya imza atan ekip, kazandıkları ödülle Malatya’ya gurur yaşattı.Ziyaret sırasında öğrenciler projelerini Vali Seddar Yavuz’a tanıttı ve yarışma süreci hakkında bilgi verdi. Gençlerin vizyonu ve üretkenliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz, "Sizler ülkemizin yarınlarısınız. Böyle azimli ve başarılı gençleri görmek bizleri umutlandırıyor. Her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdimiyle sona erdi.