Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilogram 666 gram skunk ile çok sayıda sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bir işyeri, 1 ikamet ve 7 hedef şahsa yönelik düzenlenen operasyonlarda 666 gram skunk maddesi, 8 parça halinde 61,42 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2.14 gram esrar maddesi, 12 adet sentetik ecza maddesi, 1,20 gram toz esrar maddesi, 0,60 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 1,55 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 2 tüp kimyasal madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirilirken 5 zanlı gözaltına alındı.Zanlılar polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.