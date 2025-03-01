Malatya’da Ramazan ayının ilk iftarı Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında yapıldı.Ramazan ayı dolayısıyla Malatya’da Kapalı Çarşı üstünde kurulan iftar çadırında vatandaşlar ilk iftarını açtı. İftar saatinde bir araya gelen vatandaşlar, birlikte oruç açmanın sevincini yaşadı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı etkinlik ile Ramazan ruhunu pekiştirdi. İftar organizasyonuna katılan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, "Bu güzel organizasyon için minnettarız. Ramazan’ın bereketini birlikte yaşamak çok güzel" ifadelerini kullandı.Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı süresince kentin farklı noktalarında açılan iftar sofralarında vatandaşlar iftarlarını açabilecek.