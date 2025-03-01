Muş Valisi Avni Çakır, Akpınar jandarma karakol komutanlığında görev yapan askerlerle iftar yaptı.Muş-Varto karayolunun 35 kilometresindeki Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığında gelen Vali Çakır, Ramazan ayının ilk iftarını askerlerle açtı. Vali Çakır, askerlere hitaben yaptığı konuşmada zorlu şartlarda kutsal bir görev ifa ettiklerini belirterek, "Bölgemizin Batı’daki en güzel noktadan hiçbir farkı yok. Bunu sizler de hissediyorsunuz. İnşallah bundan sonra çok daha güzel olacak. Asayiş anlamında çok huzurluyuz. Bu konuda hep beraber büyük bir uyum içerisinde de çalışıyoruz. Kolluk personeli deyince, bazı şeyler var, disiplin, görev arkadaşlığı, takım ruhu, ekip ruhu ve kardeşlik ruhu. O yüzden başta disipline asla taviz vermeyelim. Çünkü disiplin sizlerin işinizi kolaylaştırır ve başarıya götürür. Türk ordusunun en büyük özelliği disiplinli bir ordu olmasıdır. Bu anlamda da biz en ufak bir şikayet duymuyoruz sizlerden de. Son derece memnunuz. Birbirinize sırtınızı verin, ekibin paydaşı olmanın bilincine varın. Mübarek Ramazan ayındayız. Tabi oruçla beraber görev şartlarınız biraz daha zorlaşıyorum ama sizler zaten bu zor şartlara fazlasıyla alışıksınız. Türkiye’nin hudut boylarında değişik görevlerinde çok daha zorlu şartlarda arkadaşlarımız görev yapıyor" dedi.Güvenlik güçlerinin Ramazan ayınızı tebrik eden Vali Çakır, "Allah tuttuğumuz oruçları hepimizi kabul etsin. Birliğimizi beraberliğimizi güçlü kılsın. İnşallah hiçbirinizin ayağına taş değmesin. Buradaki görevinizde de büyük bir başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.Düzenlenen iftar programına, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman katıldı.