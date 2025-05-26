Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle utlanan Türk Mutfağı Haftası’nın Malatya’daki programına katılan Ünlü Şef Ömür Akkor, "Elimizin altında olduğu için fark etmiyoruz ama Malatya, gerçekten de çok büyük bir gastronomi tacına sahip" dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle her yıl 21-27 mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri, bu yıl "Asırlık Lezzetlerle Türk Mutfağı" temasıyla gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı’nda organize edilen programda, kentin zengin mutfak kültürü ve coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı.Etkinlikler, halk oyunları gösterisiyle başladı. İlçe tanıtım stantları ile coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği alanlar ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, Malatya’nın meşhur kayısı tatlısı, Malatya kurabiyesi ve yöresel yemeklerin sunulduğu stantlar da beğeni topladı. program kapsamında, ünlü şef Ömür Akkor’un katılımıyla gerçekleştirilen workshop etkinliği de mutfak meraklılarına özel bir deneyim sundu.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk mutfağının tanıtımının ulusal ve uluslararası ölçekte büyük bir imkan olduğunu ifade ederek, "Çünkü biliyoruz ki mutfak sadece beslenme kültürü değil, bir milletin hafızası, kimliği ve ortak hikayesidir. Bizler Malatya olarak bu hikayenin kadim anlatıcılarının biriyiz. Yalnızca kayısıyla değil, binlerce yıllık geçmişiyle, coğrafi işaret ürünleri ile ve zengin sofra kültürüyle Anadolu’nun en bereketli şehirlerinden biri olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Analı kızlı, kiraz yaprağı sarması, tandır ekmeğinden, kağıt kebabına kadar uzanan bu çeşitlilik sadece lezzet değil, aynı zamanda tarih, emek ve dayanışmadır" dedi.Aslantepe Höyüğü’nde bulunan buğday taneleriyle bu topraklarda tarım ve mutfak kültürünün binlerce yıl öncesine uzandığını ifade eden Er, "Bugün ise bu mirasın üzerine koyarak sürdürülebilir ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir mutfak anlayışını geliştiriyoruz. Özellikle vegan ve vejetaryen mutfakta öncülük eden yerel tariflerimiz ile hem sağlıklı yaşamı teşvik ediyor hem de çevreye duyarlı bir mutfak kültürünü dünyaya tanıtmış oluyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak gastronomi turizmi başta olmak üzere kültür mirasımızın korunması ve dünyaya tanıtılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün aramızda Anadolu mutfağını dünyaya tanıtan önemli bir ismi olan Sayın Ömür Akkor’un bulunması da bu programı daha anlamlı kılmaktadır" ifadelerini kullandı.Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur da konuşmasında, Türk Mutfağı Haftası’nın önemine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde ve Kültür Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı temalı bu hafta, bu yıl dördüncü kez kutlanmaktadır. Bu kapsamda ilimizde de çeşitli etkinliklerle bu özel haftayı coşkuyla yaşıyoruz. Bu eşsiz tatları markalaştırmak ve şehrimize gastronomi turizmi kazandırmak adına kamu kurumlarımız ve özel sektörümüzle el ele vererek yeni bir vizyon oluşturmak zorundayız. Bu amaçla Malatya Valiliği olarak Büyükşehir Belediyemizle istişarelerimizi sürdürüyor, şehrimizin turizmle hak ettiği noktaya ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Yemek araştırmacısı ve ünlü şef Ömür Akkor ise Malatya’nın mutfak kültürüne ilişkin gözlemlerini paylaşarak, "Kendi evlerinin içinde yaşadıkları kendine has kültürünü sanki herkes yaşıyormuş gibi zannediyor Malatyalılar. O yüzden de çok yemeklerini övmüyorlar. Bulgurun en çok yemeğinin, tek malzemeden en çok yemek üreten mutfaklardan bir tanesi. Çok keyifle gelip gidiyoruz Malatya’ya. Bu çok keyifli, Malatya’yı tarihi geçmişine, Aslantepe Höyüğü kazılarından beri çok yakın takip ediyorum. Genel olarak Anadolu’nun bir sonraki evreye geçmesinde, insanlığın koloni olarak yaşayıp sonrası devletleştirilmesi Aslantepe’de başlıyor. Onun haricinde gıdayı koruma, fermente etme ve saklama sürecinde de dünyanın en eski verileri de bu tarafa ait. Ve gıdayı zamansız ulaştırıyorlar. Yani bugün taze olan bir şeyi kurutup ya da sirke haline getirip bir yıl sonra tüketmek, zamanla alıştırılması da Aslantepe’yi gösteriyor. O yüzden dünya çapında bir bölge. Biz tabii sadece elimizin altında diye çok şey sayıyoruz ama gerçekten de çok büyük bir gastronomi tacı var Malatya’nın" şeklinde konuştu.