Malatya’da, ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İki ayrı operasyonda 1 iş yeri, 2 araç, 5 ikamet ve 8 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 619,57 gram metamfetamin maddesi, 43,24 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.