Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 751 gram metamfetamin ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 751 gram metamfetamin maddesi, 67 gram sentetik kannabinoid maddesi, 24 adet sentetik ecza hap, 11 adet ecstasy hap, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 15 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.