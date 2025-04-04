Malatya Valisi Seddar Yavuz, geçen yıl Ramazan Bayramı tatiline göre bu yıl yaralanmalı kazaların yüzde 40, yaralı sayısının ise yüzde 31 azaldığını belirtti.Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin trafik bilançosunu paylaştı. Verilere göre, geçtiğimiz yıla kıyasla kentteki trafik kazalarında önemli bir düşüş yaşandığını ifade eden Vali Yavuz, yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 40 azalarak 40’tan 24’e, yaralı sayısının ise yüzde 31 düşerek 67’den 46’ya gerilediğini dile getirdi.Vali Yavuz, bu bayram tatilinde ölümlü trafik kazasının yaşanmamış olmasının ise sevindirici olduğunu belirtirken, alınan tedbirlerin, denetimlerin ve vatandaşların trafik kurallarına uyumu sayesinde bu olumlu tablonun oluştuduğunu belirtti.