Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi’nde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencileri, Teknofest Kampı kapsamında Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampı’na uğurlandı.Teknolojiye ilgi duyan gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kamp programı, öğrencilere teknik eğitimler, sosyal ve kültürel aktiviteler sunmayı hedefliyor. Muş’tan kampa katılacak öğrenciler, farklı şehirlerden gelen yaşıtlarıyla bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacak, takım çalışması ve proje geliştirme gibi konularda eğitimler alacak.Açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gençlerin bu tür organizasyonlarla hem kişisel gelişimlerine katkı sağladığını hem de milli teknoloji hamlesine katkıda bulunacak bireyler olarak yetiştiğini vurguladı. Müdür Taşdemir, "Gençlik Merkezimizin bünyesindeki Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerimizi, Teknofest Kampı kapsamında Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampı’na uğurladık. Bu tür kamplar, gençlerimizin teknik becerilerini geliştirmeleri ve sosyal yönlerini güçlendirmeleri açısından büyük önem taşıyor. Deneyap Atölyesi öğrencilerimiz, teknolojiye olan ilgileriyle, ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sunacak bireyler olarak yetişiyor. Bu kampta, farklı şehirlerden gelen gençlerle bir araya gelerek yeni dostluklar kuracaklar, takım çalışması, proje üretimi ve liderlik gibi alanlarda önemli kazanımlar elde edecekler. Gençlerimize başarılar diliyor, onları destekleyen ailelerine ve emek veren tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.