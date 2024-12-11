Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MŞBT) tarafından “Kalbin Tek Arkadaşı” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.Malatya Büyükşehir Belediyesi sanatsal ve kültürel faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Sanatsal etkinlikleri geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdelerini sanatseverlere açıyor.Uyarlamasını ve yönetmenliğini Ömer Faruk Acun’un, Genel Sanat Yönetmenliğini Burak Gün’ün yaptığı “Kalbin Tek Arkadaşı” isimli tiyatro oyunu seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Kadın erkek ilişkisini romantik komedi tarzıyla ele alan oyun, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans salonunda ücretsiz olarak sahnelenecek.15 Aralık Pazar günü saat 19.00’da sahnelenecek olan “Kalbin Tek Arkadaşı” isimli tiyatro oyununa tüm sanatseverlerin davetli olduğu bildirildi.