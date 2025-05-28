Malatya’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir sitenin duvarı sel sularının etkisiyle yıkıldı.Malatya’da etkili olan sağanak yağış sonrası Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde bir sitenin istinat duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, bölgede maddi hasar meydana geldi.Gün boyu kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşandı. Tecde Mahallesi Aslanağzı Sokak’ta bir ev, yoğun yağışla birlikte sular altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, tahliye çalışması gerçekleştirdi.