Malatya’da etkili olan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışla birlikte Malatya-Elazığ karayolunda su birikintileri oluşurken trafik bazı bölümlerde tek şeritten sağlanabildi. Suya gömülen bazı araçlar yolda kalırken sürücüler zor anlar yaşadı.Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Çevre yolu başta olmak üzere kent merkezindeki cadde ve sokaklar da suyla doldu, adeta göle döndü. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer ararken güçlükle ilerledi.Belediye ekipleri gün boyunca gelen su baskını ihbarlarına müdahale ederken, Meteoroloji yetkilileri yağışların bugün devam edeceği uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşları su birikintilerine karşı dikkatli olmaları ve mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.