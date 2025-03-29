Malatya’da Ramazan Bayramı boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer, özellikle ikinci gün etkili olması öngörülen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Ramazan Bayramı boyunca Malatya ve çevresinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bayram süresince aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor. Malatya’da bugün ve bayramın ilk günü yağışın etkili olması beklenirken, sıcaklığın ise 6 ila 23 derece arasında olacağı öngörülüyor.Bayramın ikinci günü olan Pazartesi günü de yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği Malatya’da rüzgarında kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi. Kentte bayramın üçüncü günü de akşam saatlerinden itibaren yağışın etkili olmasının beklendiği açıklanırken yetkililer, özellikle bayramın ikinci gününde beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.