Malatya’da öğrenciler Turgut Özakman’ın eseriyle hem düşündürdü hem güldürdü. "Maarif Modeli" kapsamında düzenlenen tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.Şehit Fuat Bozkurt Ortaokulu öğrencileri, ünlü yazar Turgut Özakman’ın kaleme aldığı "Ah Şu Gençler, Belki Ben de Bir Dahiyimdir?" adlı tiyatro oyununu 7 Mayıs Çarşamba günü Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda sahneledi."Maarif Modeli" kapsamında düzenlenen tiyatro gösterisine Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü, şube müdürleri, çok sayıda veli ve öğrenci katıldı.Gösteri öncesinde konuşma yapan okul müdürü Hakan Akbalık, sosyal etkinliklerin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaparak, "Sosyal etkinlikler çocukların özgüvenini artıran, eleştirel düşünce yapısını geliştiren ve yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sunan çalışmalardır. Maarif Modeli’nin de temel hedeflerinden biri olan bu tür etkinliklere okulumuz olarak biz de destek vermeye devam edeceğiz" dedi.Bir yıl boyunca büyük bir özveriyle çalışan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Akbalık, salonun tahsisi ve desteklerinden dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba’ya teşekkür etti.Tiyatro oyununu yöneten öğretmen Aslı Can ise öğrencilerin aylar süren yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, "İzleyicilere hem düşündüren hem de keyif veren bir performans sunmayı hedefledik" diye konuştu.Etkinlik kapsamında Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri ile öğrenciler tarafından hazırlanan sanat sergisi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sergide, 6 Şubat depremlerinin sembolü haline gelen saat, Filistin’de yaşanan saldırıları anlatan çarpıcı bir tablo ve don olayından etkilenen kayısı ağacını betimleyen eser öne çıktı.Gösteri sonunda salondan büyük alkış alan öğrenciler, başarılı performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.