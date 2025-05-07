Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası, kentte yeme içme sektöründe hizmet veren kafelerde denetim yaptı.Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte hizmet veren kafeleri denetledi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kafeleri tek tek gezen zabıta ekipleri, gerçekleştirdiği denetimlerde, iş yerlerinin genel temizlik durumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen kuralları, ürünlerin saklama şartları ve ruhsatları kontrol edildi.Gıda mühendislerinin eşliğinde yapılan denetimde halkın sağlığını korumak ve hijyen standartlarını yükseltmek için iş yerleri titizlikle incelendi.Yapılan kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan işletmeler uyarılırken, son kullanma tarihleri geçen ürünler de imha edildi.Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenli hizmet sunan işletmelerin sayısını artırmak amacıyla bu tür denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini duyurdu.