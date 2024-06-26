Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde anız yangını çıktı. Geniş bir alanda etkili olan yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.Olay 12.00 sıralarında Doğanşehir ilçesi Günedoğru Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bazı tarımsal alanlara yakın noktalarda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ilk belirlemelere göre 40 dönümlük bir alanda etkili olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Doğanşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinde destek verdiği yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.