Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kocaeli’de yaşayan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Eyşan Duru ve ailesini makamında kabul etti.Erzurum’a Vali olmak istediğini her fırsatta Voleybol öğretmeni Kamil Çavdarla paylaşan 8 yaşındaki Eyşan Duru’ya öğretmeni güzel bir sürpriz yaptı.Öğretmen Çavdar, aslen Erzurumlu olan Duru için Erzurum Valiliğini arayarak durumu izah etti ve randevu talebinde bulundu.Eyşan Duru ve ailesini Valilik makamında misafir ederek duruma duyarsız kalmayan Vali Çiftçi, sıla hasreti çeken Duru’ya Vali olmanın eğitim sürecini anlattı ve hayata dair önemli tavsiyelerde bulundu.