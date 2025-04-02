Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.Kaza, 11.15 sıralarında Malatya-Adıyaman yolu Suçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen Ali Ş. (40) idaresindeki 02 J 4026 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada Arif Ç. (57), Zekine Ç. (49), Şaban Ç. (11), Halit Ç. (58), Medine Ç. (58) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.