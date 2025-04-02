Elazığ Belediyesi ekipleri, kentin ulaşım altyapısını daha konforlu hale getirmek amacıyla yoğun bir şekilde mesaisini sürdürürken, Sanayi Sitesi içinde yol yenileme çalışması gerçekleştirdi.Elazığ Belediyesi ulaşımda konfor ve kaliteyi artırmak için şehrin farklı noktalarında asfalt serim, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi içindeki 15006 Sokak’ta yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. Deforme olan yolun asfaltı, freze asfalt kazıma makinesi ile sökülüp temizlendikten sonra bin 300 ton bitümlü sıcak karışım (BSK) binder asfalt serimi yapıldı. 550 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğindeki yolun yapımında, 14 kamyon, 2 kazıcı yükleyici kepçe, 1 greyder, 3 silindir, 2 finişer asfalt serim makinesi olmak üzere toplam 27 araç ve 35 personel görev aldı. Ekiplerin yoğun mesaisi sonrası kısa sürede tamamlanan bu çalışma ile bölgedeki trafik akışı daha kaliteli ve konforlu hale gelecek.Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde üstyapı, bakım, onarım, yeni yol ve bağlantı yolu çalışmaları ile ulaşıma konfor kazandırılmaya devam edileceği ifade edilirken, vatandaşların Belediye çalışmalarına gösterdikleri anlayış için teşekkür edildi.