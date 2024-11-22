Malatya’nın Darende ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Darende Yukarıulupinar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen M.G. idaresindeki 54 ADM 787 plakalı otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.