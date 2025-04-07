Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, yoğun yağmur nedeniyle kayısı ağaçlarında görülen hastalık ve zararlar hakkında uyarılarda bulundu.Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, yaptığı yazılı açıklamada son günlerde aşırı yağan yağmur nedeniyle kayısı ağaçlarında görülen hastalık ve zararları hakkında bilinçli ve etkili mücadele edilmesini gerektiğini belirterek, yaprak delen (çil) ve monilya hastalığına karşı alınması gereken önlemleri aktardı.Özcan, Malatya’nın en önemli tarımsal ihraç ürünü olan kayısıda monilya ve çil hastalıklarının meyve kalitesi ve ağaç verimini düşürdüğünü ifade ederek, "Özellikle çiçeklenme ve küçük meyve dönemine rastlayan yağışlı havalar monilya ve çil hastalıklarının yayılmasına yol açmakta ve kayısı üreticilerimizi mağdur etmektedir. Çiçek monilyası (Monilinia laxa) kayısı, şeftali, kiraz, erik, vişne ve bademe de zarar vermektedir. Hastalanmış çiçekler kaynar suda haşlanmış gibi şekil almakta, daha sonra kahverengileşip kurumaktadır. Hastalanmış ve kurumuş dallar meyve bağlamamaktadır" şeklinde konuştu.Monilya hastalığına karşı kayısı ağaçlarında çiçeklerin yüzde 5-10’nu açtığında birinci ilaçlamanın yüzde 90-100’ü açtığında ise ikinci ilaçlamanın yapılması gerektiğini vurgulayan Özcan, "Kayısı ağaçlarına ciddi zarar veren bir başka hastalık da yaprak delen de denilen çil hastalığıdır. Bu hastalık ağaçların yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dalları üzerinde belirti oluşturmaktadır. Genç yapraklarda başlangıçta bir milimetre çapındaki yuvarlak-kırmızı lekeler daha sonra kahverengine dönüşür. Zamanla yapraklarda delikler oluşur. Çil hastalığı ayrıca kayısı çağalaları üzerinde 1-2 milimetre çapında siyah siğil şeklinde lekeler oluşturur. Hastalıkla mücadele yapılmadığı takdirde meyve üzerindeki lekeler birleşerek meyve yüzeyini tamamen kaplar, meyvenin kalitesini ve ticari değerini düşürür. Çil hastalığının çok şiddetli olduğu durumlarda yaprak ve meyve dökümleri de meydana gelir. Çil hastalığıyla mücadele için sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra yüzde 2-3’lük bordo bulamacı ile birinci ilaçlama yapılır. İkinci ilaçlama, ilkbaharda pembe tomurcuk döneminde, üçüncü ilaçlama meyveler kürkünden çıkmaya başladığında, dördüncü ilaçlama ise meyve zeytin çekirdeği büyüklüğüne ulaştığında kimyasal ilaçlama yapılmalıdır" dedi.Özcan, monilya ve çil hastalıklarıyla yapılan ilaçlamanın bu hastalıklardan koruma amaçlı olduğunu kayısı üreticilerinin hiçbir zaman unutmaması gerektiğinin altını çizerek, "Yani ağaçların monilya ve çil hastalıklarına yakalanmadan ilaçlamanın yapılması hayati önem taşımaktadır. 2025 yılında kayısı ağaçlarının çiçeklenme ve küçük meyve döneminin oldukça yağışlı geçmesi ve yağışlarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği dikkate alınarak üreticilerimizin çil ve monilya hastalıklarına karşı dikkatli olmaları, kayısı ağaçları hastalığa yakalanmadan, zamanında ve doğru ilaçlarla mücadele etmeleri büyük önem taşımaktadır. Kayısı üreticilerimiz Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurarak yaş ve kuru kayısıda ihracata mani olmayacak ilaçlarla ve kalıntı bırakmayacak dozlarda ilaçlama yapmaları büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.Son zamanlarda kayısıda çiçek döneminde yaşanan lokal don olayları ve 4-5 Nisan’da lokal olarak meydana gelen şiddetli dolu yağışları nedeniyle Tarım İl Müdürlüğü ve TARSİM Bölge Müdürlüğü’ne gelen ihbarlar üzerine ilgili kurum ekipleri tarafından sahada hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Önümüzdeki günlerde hasarın boyutunun belli olacağına değinen Özcan, "Çiftçilerimize ve Malatya’mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu