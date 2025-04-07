Bitlis’in Ahlat ilçesinde, akarsu kenarında doğal olarak yetişen ve halk arasında "Godumluk" olarak bilinen bitki, yörede asırlardır en çok tüketilen salata malzemesi olarak biliniyor.İlçenin Kırklar Mahallesi Bıhbıcık Vadisi ve Yamlar bölgesindeki akarsu kenarlarında doğal olarak yetişen godumluk bitkisi, vatandaşlar arasında adeta kapışılıyor. Yöre halkı, her gün taze ve yeşil olarak topladıkları bitkinin özellikle bahar mevsiminde sofralarda yer aldığını söyledi. Belirli aralıklarla Kırklar Mahallesi Bıhbıcık Vadisi’ne giderek godumluk bitkisi toplayan Yunus Nazlı isimli vatandaş, bitkiyi salata malzemesi olarak tükettiklerini belirtti. Nazlı, "Godumluk bitkisini turpgillerden ve güzel bir yeşillik olarak biliyoruz. Çok güzel, iştah açıcı ve sindirim kolaylaştırıcı olan bitkiyi taze ve yeşil olarak toplayıp tüketiyoruz. Salataya kattığımızda ise çok değişik ve güzel bir tat oluşturuyor. Asırlardır sofralarımızdan eksik etmiyoruz. Tamamen doğal ve yüzde 100 organik bir bitki türüdür. Yöremizde ’Godumluk’ olarak tanınan bu bitki genelde su teresi olarak da biliniyor" dedi.