Malatya’da son iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Ekiplerin kapanan yolları açma çalışmaları aralıksız sürüyor.Kent merkezinde sağanak yağış etkisini sürdürürken, ilçelerdeki kar kalınlığı yer yer bir metreyi geçti. Akçadağ, Arapgir, Darende, Doğanşehir, Hekimhan ve Pütürge ilçelerindeki bazı köy yolları, kar nedeniyle ulaşıma kapadı.Zorlu hava şartlarına rağmen, ekiplerin kent genelinde kapanan yolları açmak için başlatmış olduğu çalışmalar ise sürüyor.