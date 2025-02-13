Muş’ta öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.Muş’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle şehir merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, yüksek bölgelerde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Sürücüler, kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, kazaların önüne geçmek için uyarılar yapıldı.Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de sorumluluk sahasındaki yollarda ulaşımın aksamaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Kar yağışının Muş’a yakıştığını söyleyen Abdullah Akyol, "Kar yağışını seviyoruz. Kar olmazsa hayat olmaz. Muş’ta kar yağışı etkili oldu. Tarım ve hayvancılık anlamında kar yağışı oldukça faydalıdır. Doğu Anadolu’ya kar gerekir" dedi.