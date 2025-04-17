Malatya’da başkasının verdiği bilezik siparişini, sipariş veren şahıs adına kuyumcudan alarak çalan şahıs, polisin titiz çalışmaları ve kamera kayıtları sayesinde kısa sürede yakalandı.Edinilen bilgilere göre, T.K. bir kuyumcudan bilezik siparişi verdi. Bu bilgiyi öğrenen B.G. kuyumcuyu arayarak kendisini T.K. olarak tanıttı ve bileziği başka bir kişi aracılığıyla aldıracağını söyledi. Şüpheli B.G., daha sonra taksi şoförü K.Y. ile iletişime geçerek, bileziğin kendisine ait olduğunu belirterek şoförü ikna etti. K.Y., olaydan habersiz bir şekilde bileziği kuyumcudan teslim aldı ve Kahramanmaraş’a gönderdi.T.K.’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 15 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 49 saatlik görüntü incelendi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, olayla ilgisi olmadığı belirlenen taksi şoförü K.Y. Malatya’da, şüpheli B.G. ise Kahramanmaraş’ta yakalanarak gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen B.G. tutuklanırken, piyasa değeri 120 bin TL olan bilezik sahibine teslim edildi.